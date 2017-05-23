Шевченко огласил заявку на матчи против Мальты и Финляндии

В команде нашлось место дебютантам.

Шевченко вызвал двоих дебютантов sportarena.com

Главный тренерАндрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам команды против Мальты и Финляндии.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Днепр");

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря"), Николай Матвиенко ("Карпаты");

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский ("Генк");

Нападающие: Артем Беседин ("Динамо"), Евгений Селезнев ("Карабюкспор").

Отметим, что свои дебютные вызовы в сборную Украины получили вратарь "Днепра" Андрей Лунин и центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев.

Также Шевченко назвал имена четырех игроков, которые вошли в резерв и могут в любой момент быть вызваны в расположение сборной Украины.

Среди них нападающий Артем Кравец ("Гранада"), полузащитники Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк ("Заря") и Виктор Цыганков ("Динамо").

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол в поединке на "Максимире" забил экс-игрок "Днепра" Никола Калинич.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет домашний матч против Турции в Харькове.