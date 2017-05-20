Сборная Украины сыграет против Турции в Харькове - Павелко

Матч состоится 2 сентября.
"Я очень доволен тем, как подготовились руководители города и области к футболу. Лишь в прошлом году нам удалось вернуть большой футбол в Харьков. Я благодарен УЕФА и ФИФА, что пошли тогда нам на встречу. Сборная уже провела поединок в Харькове, теперь тут состоялся финал национального кубка".
"Мы увидели, что отдача людей на эти события соответствующая, матчи вызывают интерес и резонанс в региональном обществе. Осенью на "Металлисте" сборная Украины сыграет против Турции, один из ключевых поединков в группе", - сообщил Павелко.
В последнее время на ОСК "Металлист" состоялся ответный матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Сельтой" (0:2), товарищеский поединок Украина – Сербия (1:0), а также финал Кубка Украины.
Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол в поединке на "Максимире" забил экс-игрок "Днепра" Никола Калинич.
После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии.
Ранее сообщалось, что Украина сыграет товарищеский матч с Мальтой в австрийском Граце.football.ua