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Сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве

2 июня в 23:16

Болельщики увидели национальную команду на "Олимпийском".

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Фото Динамомания

Сборная Украины 2 июня провела открытую тренировку перед зрителями на НСК "Олимпийский".

В дальнейшем подопечные Андрея Шевченко продолжат подготовку в столице Украины, а 5 июня команда отправится в Австрию на матч с Мальтой.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

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Ранее Андрей Шевченко огласил заявку на матчи против Мальты и Финляндии.

По материалам: Динамомания
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Тэги футбол Шевченко сборная
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