Сборная Украины уступила Мальте в товарищеском матче

Подопечные Андрея Шевченко пропустили единственный гол в первом тайме.

Украинцы не смогли взломать оборону соперника ФФУ

В австрийском Граце сборная Украины провелав рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии. Судьбу поединка решил единственный гол мальтийцев в первом тайме.

Товарищеский характер встречи позволил тренерскому штабу сборной Украины проверить в действии игровые схемы и некоторых игроков, которые могут не получить место в основе на поединок с Финляндией.

Украинцы провели таймы в разных составах, однако постоянное владение мячом к голу в ворота мальтийцев так и не привело. Мальта, в свою очередь, вышла вперед на 14-й минуте, когда точным ударом головой передачу партнера замкнул Зак Мускат. Этот удар оказался победным для мальтийцев.

Следующий матч отбора с Финляндией подопечные Шевченко проведут 11 июня.

Украина - Мальта - 0:1

Гол: Мускат, 14

Украина: Пятов, Морозюк (Соболь, 46), Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Матвиенко (Бутко, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Степаненко (Шахов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Малиновский (Цыганков, 46), Селезнев (Беседин, 46)

Мальта: Хогг (Бонельо, 46), Кристенсен (Д. Камильери, 67), А. Мускат (Беерман, 90+1), Фенек (Беццина, 82), Агиус, Пизани, Борг (Мэгри, 90+2), Мускат (Камильери, 46), Фаилла (Зерафа, 57), Эффионг (Мифсуд, 70), Шембри (Гамбин, 61)

Предупреждения: Кучер - Мускат

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.