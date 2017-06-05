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Украина - Мальта: букмекеры не сомневаются в победе подопечных Шевченко

5 июня в 08:36

Украинцы должны победить в товарищеской встрече - так считают аналитики.

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Украинцы считаются фаворитами матча
ФФУ
Завтра, 6 июня, в Граце (Австрия) состоится товарищеский матч сборных Украины и Мальты в рамках подготовки к поединку отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.

Букмекеры не сомневаются в успехе сборной Украины. Ставки на победу подопечных Шевченко принимаются с коэффициентом 1,05. Успех мальтийцев считается крайне маловероятным - 40,0, тогда как коэффициент на ничью - 13,0. Самым вероятным точным исходом считается победа украинцев - 2:0 (5,30).

На матче будет работать бригада арбитров из Австрии. Главным судьей станет 35-летний специалист Александер Харкам. Ассистентами Харкама были назначены Андреас Вичнигг и Роберт Штайнахер. Резервным рефери на поединке будет Маркус Хаметер.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии.

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2 июня сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол сборная Мальта
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