УЕФА требует от Украины деньги по долгу Коломойского за трансляции еврокубков

Национальный банк Украины получил обращение от руководства европейского футбола.
УЕФА и компания "TV media Planet LTD" заключили сделку 12 июля 2012 года на трансляцию поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА на сезоны 2012/13, 2013/14 и 2014/15, а цена вопроса составила 3,2 миллиона евро. Гарантом соглашения тогда выступил "Приватбанк", владельцем которого на тот момент являлся Игорь Коломойский.
До 1 декабря 2016 года "TV media Planet LTD" так и не выполнила свои обязательства перед УЕФА, и 13 декабря футбольный союз выставил письменное требование к банку на полную сумму гарантий. Деньги так и не были перечислены, а УЕФА обратился к украинскому государству, так как в конце прошлого года "Приватбанк" был национализирован.
Национальный банк Украины направил письмо Министерству финансов как владельцу банка, а "Приватбанку" порекомендовал изучить возможности взыскать с "1+1 продакшн" сумму долга или заложенное имущество. Вероятность данного сценария крайне низкая, поэтому в ответе за долг будет "Приватбанк", принадлежащий государству.
Ранее сообщалось, что фанаты "Днепра" сожгли плакат с изображением Коломойского.