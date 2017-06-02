УЕФА требует от Украины деньги по долгу Коломойского за трансляции еврокубков

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Национальный банк Украины получил обращение от руководства европейского футбола.

УЕФА не получил деньги за трансляции еврокубков censor.net.ua

УЕФА хочет добиться выплаты долга компании "TV media Planet LTD" за трансляции еврокубков сезонов-2012-15. Об этом сообщает "Экономическая правда".

УЕФА и компания "TV media Planet LTD" заключили сделку 12 июля 2012 года на трансляцию поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА на сезоны 2012/13, 2013/14 и 2014/15, а цена вопроса составила 3,2 миллиона евро. Гарантом соглашения тогда выступил "Приватбанк", владельцем которого на тот момент являлся Игорь Коломойский.

До 1 декабря 2016 года "TV media Planet LTD" так и не выполнила свои обязательства перед УЕФА, и 13 декабря футбольный союз выставил письменное требование к банку на полную сумму гарантий. Деньги так и не были перечислены, а УЕФА обратился к украинскому государству, так как в конце прошлого года "Приватбанк" был национализирован.

Национальный банк Украины направил письмо Министерству финансов как владельцу банка, а "Приватбанку" порекомендовал изучить возможности взыскать с "1+1 продакшн" сумму долга или заложенное имущество. Вероятность данного сценария крайне низкая, поэтому в ответе за долг будет "Приватбанк", принадлежащий государству.

Ранее сообщалось, что фанаты "Днепра" сожгли плакат с изображением Коломойского.