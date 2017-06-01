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Фанаты "Днепра" сожгли плакат с изображением Коломойского

1 июня в 12:45

Произошло это на матче "Днепр" – "Волынь".

Игорь Коломойский футбол
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ФК Днепр
Вчера, 31 мая, во время футбольного матча заключительного тура украинской Премьер-лиги "Днепр" - "Волынь" фанаты днепрян сожгли плакат с изображением Игоря Коломойского.

Сначала фаны вывесили возле трибуны плакат с изображением Коломойского с купюрами во рту. Через некоторое время болельщики подожгли плакат.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" 15 очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Также по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

Нынешний сезон УПЛ "Днепр" завершил на 11-м месте, тем самым покинув высший дивизион украинского чемпионата.

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Отметим, что матч "Днепр" – "Волынь" был остановлен из-за поведения болельщиков.

По материалам: Информатор
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Тэги Днепр Коломойский Украина фанаты футбол
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