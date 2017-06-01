Фанаты "Днепра" сожгли плакат с изображением Коломойского

Произошло это на матче "Днепр" – "Волынь".
Сначала фаны вывесили возле трибуны плакат с изображением Коломойского с купюрами во рту. Через некоторое время болельщики подожгли плакат.
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" 15 очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Также по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.
Нынешний сезон УПЛ "Днепр" завершил на 11-м месте, тем самым покинув высший дивизион украинского чемпионата.
Отметим, что матч "Днепр" – "Волынь" был остановлен из-за поведения болельщиков.Информатор