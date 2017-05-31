Матч "Днепр" – "Волынь" был остановлен из-за поведения болельщиков

Поединок в Днепре не был доигран.

Болельщики "Днепра" попрощались с командой в УПЛ football.ua

Сегодня, 31 мая, прошли матчи 32-го тура, который закрывает нынешней сезон чемпионата.

На "Днепр Арене" встречались "Днепр" и луцкая "Волынь". С первых минут матча болельщики хозяев активно использовали пиротехнику, и арбитру встречи несколько раз приходилось останавливать встречу.

В начале второго тайма, при счете 1:0 в пользу "Днепра", рядом с голкипером "Волыни" Жмурко взорвалась петарда, после чего судья увел команды в раздевалку.

Напомним, и "Днепр", и "Волынь" ранее лишились всех шансов на сохранение прописки в элите.

"Днепр" – "Волынь" – 1:0 (прерван)

Гол: Довбик, 32

"Днепр": Лунин, Нагиев, Лопыренок, Адамюк, Полевой, Ротань, Чеберко, Вакулко, Сваток, Кочергин, Довбик

"Волынь": Жмурко, Бабьяк, Тракало, Марушка, Шандрук, Дмитренко, Котюн, Ильницкий, Романюк, Тетеренко, Петров

В других матчах "Карпаты" во Львове обыграли "Звезду" со счетом 2:1, а "Сталь" и "Ворскла" сыграли вничью 0:0.

"Карпаты" – "Звезда" – 2:1

Голы: Нестеров, 22, Матвиенко, 68 – Прядун, 11

"Карпаты": Пидкивка, Вербный, Дитятьев (Ксенз, 46), Матвиенко, Мирошниченко, Клец (Выздрик, 75), Чачуа, Нестеров, Грисьо, Гладкий, Гуцуляк (Рожерио Шина, 46)

"Звезда": Лепка, Фатеев, Маткобожик, Кучеренко, Ситало (Акименко, 82), Полегенько, Дришлюк, Драченко, Жуков (Загальский, 63), Прядун (Билоног, 63), Збунь.

Предупреждения: Ксенз, Шина, Пидкивка - Билоног

"Сталь" – "Ворскла" – 0:0

"Сталь: Бандура, Шабанов, Стаменкович, Кравченко, да Силва, Климчук, Каленчук, Карасюк, Деул (Э. Малакян, 88), Дебелко (Карикари, 64), Кузик (Васин, 63)

"Ворскла: Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Даллку, Ткачук (Скляр, 46), Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Одарюк (Мякушко, 85), Хлебас (Загорулько, 61)

Предупреждения: Карасюк, Каленчук, Кравченко – Сапай, Пердута, Даллку, Шуст, Чеснаков

Ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.