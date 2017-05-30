Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 32-го тура

Заключительные поединки сезона пройдут в один день.

"Александрия" попытается отобрать очки у "Шахтера" sport.bigmir.net

31 мая в рамках 32-го тура состоятся последние шесть поединков сезона

Все клубы уже решили свои турнирные задачи - "Шахтер" стал чемпионом, "серебро" досталось "Динамо", а "Заря" стала бронзовым призером чемпионата Украины. Понижение в классе ждет "Днепр" и "Волынь". Единственная интрига - кто займет пятое место, позволяющее выступать в Лиге Европы.

На него претендуют "Александрия" и "Черноморец", которые встретятся в этом туре с "Шахтером" и "Динамо" соответственно.

Среда, 31 мая

17:00. "Сталь" - "Ворскла"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Днепр" - "Волынь"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Иван Бондарь

17:00. "Карпаты" - "Звезда"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Виталий Романов

19:00. "Динамо" - "Черноморец"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Ярослав Козык

19:00. "Заря" - "Олимпик"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Николай Балакин

19:00. "Александрия" - "Шахтер"

Александрия, стадион "Ника"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Юрий Можаровский.

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.