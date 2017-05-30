Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 32-го тура

Заключительные поединки сезона пройдут в один день.
Все клубы уже решили свои турнирные задачи - "Шахтер" стал чемпионом, "серебро" досталось "Динамо", а "Заря" стала бронзовым призером чемпионата Украины. Понижение в классе ждет "Днепр" и "Волынь". Единственная интрига - кто займет пятое место, позволяющее выступать в Лиге Европы.
На него претендуют "Александрия" и "Черноморец", которые встретятся в этом туре с "Шахтером" и "Динамо" соответственно.
Среда, 31 мая
17:00. "Сталь" - "Ворскла"
Днепр, стадион "Метеор"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Игорь Пасхал
17:00. "Днепр" - "Волынь"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Иван Бондарь
17:00. "Карпаты" - "Звезда"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Виталий Романов
19:00. "Динамо" - "Черноморец"
Одесса, стадион "Черноморец"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Ярослав Козык
19:00. "Заря" - "Олимпик"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Николай Балакин
19:00. "Александрия" - "Шахтер"
Александрия, стадион "Ника"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Юрий Можаровский.
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA