Премьер-лига утвердила формат чемпионата на следующий сезон

В Украине появятся переходные поединки за место в элите.

В УПЛ останется 12 команд Sport Arena

Премьер-лига утвердила формат сезона-2017/18, о чем сообщил официальный сайт турнира.

Руководство УПЛ сохранило на следующий сезон 12 участников. Кроме того, были добавлены матчи плей-офф за право играть в элитном дивизионе для 10-й и 11-й команд турнирной таблицы. 12-я команда покинет турнир напрямую.

Остальные детали формата останутся прежними - первый этап с играми в два круга (22 тура) и второй этап с двумя группами и матчами в два круга (10 туров).

Базовой датой первого тура стало 16 июля. Днем ранее будет сыгран матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером". Поединки первого тура для украинских грандов перенесены на 19 июля.

Базовой датой последнего 32-го тура указано 19 мая. Для матчей плей-офф за право играть в УПЛ выбраны 23 и 26 мая 2018 года.

Напомним, чемпионом Украины по итогам уходящего сезона стал донецкий "Шахтер".