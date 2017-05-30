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Премьер-лига утвердила формат чемпионата на следующий сезон

30 мая в 18:44

В Украине появятся переходные поединки за место в элите.

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В УПЛ останется 12 команд
Sport Arena
Премьер-лига утвердила формат сезона-2017/18, о чем сообщил официальный сайт турнира.

Руководство УПЛ сохранило на следующий сезон 12 участников. Кроме того, были добавлены матчи плей-офф за право играть в элитном дивизионе для 10-й и 11-й команд турнирной таблицы. 12-я команда покинет турнир напрямую.

Остальные детали формата останутся прежними - первый этап с играми в два круга (22 тура) и второй этап с двумя группами и матчами в два круга (10 туров).

Базовой датой первого тура стало 16 июля. Днем ранее будет сыгран матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером". Поединки первого тура для украинских грандов перенесены на 19 июля.

Базовой датой последнего 32-го тура указано 19 мая. Для матчей плей-офф за право играть в УПЛ выбраны 23 и 26 мая 2018 года.

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Напомним, чемпионом Украины по итогам уходящего сезона стал донецкий "Шахтер".

По материалам: fpl.ua
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Тэги УПЛ формат чемпионат
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