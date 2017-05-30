Премьер-лига утвердила формат чемпионата на следующий сезон

В Украине появятся переходные поединки за место в элите.
Руководство УПЛ сохранило на следующий сезон 12 участников. Кроме того, были добавлены матчи плей-офф за право играть в элитном дивизионе для 10-й и 11-й команд турнирной таблицы. 12-я команда покинет турнир напрямую.
Остальные детали формата останутся прежними - первый этап с играми в два круга (22 тура) и второй этап с двумя группами и матчами в два круга (10 туров).
Базовой датой первого тура стало 16 июля. Днем ранее будет сыгран матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером". Поединки первого тура для украинских грандов перенесены на 19 июля.
Базовой датой последнего 32-го тура указано 19 мая. Для матчей плей-офф за право играть в УПЛ выбраны 23 и 26 мая 2018 года.
Напомним, чемпионом Украины по итогам уходящего сезона стал донецкий "Шахтер".fpl.ua