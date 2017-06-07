У "Шальке" нет предложений по Коноплянке

Будущее полузащитника находится в тумане.

Коноплянка этим летом планирует сменить клуб twitter.com/s04

"Шальке" пытается продать футболиста сборной Украины, однако пока предложений по игроку не поступало. Об этом заявил управляющий директор консалтингового агентства Promoesport Кристиан Вайн, которое занимается карьерой украинца.

"Наш игрок должен оглядываться назад и представлять себе, какие варианты возможны, а какие - нет. Мы находимся в поиске лучшего решения, но в настоящий момент нет клуба, который был бы заинтересован в Евгении. Сумма трансферной стоимости нас не волнует. Ожидаем, что Коноплянка в июле появится в расположении команды и начнет тренировки. У него есть действующий контракт с "Шальке", - сказал Вайн.

В минувшем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и две результативные передачи в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. Права на игрока принадлежали "Севильи", но немецкий клуб выкупил контракт вингера за 15 миллионов евро и теперь хочет от него избавиться.

Ранее сообщалось, что "Днепр" получил часть денег за трансфер Коноплянки в "Шальке".