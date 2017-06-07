У "Шальке" нет предложений по Коноплянке

Будущее полузащитника находится в тумане.
"Наш игрок должен оглядываться назад и представлять себе, какие варианты возможны, а какие - нет. Мы находимся в поиске лучшего решения, но в настоящий момент нет клуба, который был бы заинтересован в Евгении. Сумма трансферной стоимости нас не волнует. Ожидаем, что Коноплянка в июле появится в расположении команды и начнет тренировки. У него есть действующий контракт с "Шальке", - сказал Вайн.
В минувшем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и две результативные передачи в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. Права на игрока принадлежали "Севильи", но немецкий клуб выкупил контракт вингера за 15 миллионов евро и теперь хочет от него избавиться.
Ранее сообщалось, что "Днепр" получил часть денег за трансфер Коноплянки в "Шальке".Sport Arena