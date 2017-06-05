"Днепр" получил часть денег за трансфер Коноплянки в "Шальке"

Немецкий клуб выкупил украинца у "Севильи".

Коноплянка стал полноценным игроком "Шальке" sevillafc.es

"Шальке" выкупил у "Севильи" контракт полузащитника сборной Украины. Об этом сообщил сам футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

"Шальке" официально выкупил мой контракт. Да, сумма трансфера составляет 15 миллионов евро. Лучше бы меня купили за пять миллионов, а я бы играл, и мною бы дорожили. Но ничего - это делает меня сильнее", - сказал Коноплянка.

Также игрок добавил, что почти треть суммы получит "Днепр" по условиям соглашения с испанским клубом, которому Коноплянка достался бесплатно, когда его контракт с днепрянами истек.

В минувшем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и две результативные передачи в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. Скорее всего, этим летом гельзенкирхенцы продадут футболиста.

Ранее сообщалось, что "Шальке" ищет футболиста на позицию Коноплянки.