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"Днепр" получил часть денег за трансфер Коноплянки в "Шальке"

5 июня в 01:24

Немецкий клуб выкупил украинца у "Севильи".

Коноплянка
Коноплянка стал полноценным игроком "Шальке"
sevillafc.es
"Шальке" выкупил у "Севильи" контракт полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки. Об этом сообщил сам футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

"Шальке" официально выкупил мой контракт. Да, сумма трансфера составляет 15 миллионов евро. Лучше бы меня купили за пять миллионов, а я бы играл, и мною бы дорожили. Но ничего - это делает меня сильнее", - сказал Коноплянка.

Также игрок добавил, что почти треть суммы получит "Днепр" по условиям соглашения с испанским клубом, которому Коноплянка достался бесплатно, когда его контракт с днепрянами истек.

В минувшем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и две результативные передачи в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. Скорее всего, этим летом гельзенкирхенцы продадут футболиста.

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Ранее сообщалось, что "Шальке" ищет футболиста на позицию Коноплянки.

По материалам: Футбол 1
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Тэги Коноплянка футбол Шальке Севилья Днепр
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