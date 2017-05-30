Топ Новости
<
>

"Шальке" ищет футболиста на позицию Коноплянки

30 мая в 14:00

Немецкий клуб не планирует оставлять в команде украинского полузащитника.

Евгений Коноплянка
"Шальке" не нужен Коноплянка
twitter.com/s04
"Шальке" рассматривает вариант с покупкой игрока на позицию Евгения Коноплянки. Об этом сообщает Bild.

Велика вероятность, что украинец покинет команду летом, поэтому "Шальке" хочет подписать еще одного вингера.

Сумма трансфера Коноплянки может составить порядка 10 миллионов евро. Стоит отметить, что права на игрока принадлежат испанской "Севильи", а полузащитник выступает в Германии на правах аренды. В соглашение включена опция обязательного выкупа футболиста за 12,5 миллиона евро. Таким образом, после полноценного трансфера руководство "Шальке" намерено сразу продать Коноплянку.

В текущем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и одна результативная передача в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. При этом украинец остается резервистом команды из Гельзенкирхена.

Читайте также: Ярмоленко и Коноплянка входят в сферу интересов "Фенербахче" - СМИ

Ранее сообщалось, что за пределами страны выступают 192 украинских футболиста.

По материалам: Bild.de
Читайте также
Тэги футбол Коноплянка Шальке
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...