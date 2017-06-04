Тренер "Шальке" посоветовал Коноплянке искать новую команду

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Полузащитник назвал наставника немецкой команды трусом.

Коноплянка не нужен главному тренеру "Шальке" Facebook/FC Schalke

Полузащитник сборной Украиныне останется в "Шальке" на следующий сезон. Об этом в интервью Football Hub заявил сам футболист.

"Главный тренер "Шальке" вызывал меня и сказал, что мне лучше найти другую команду. Если тренер говорит такое, то это немаловажно. Конечно, я бы хотел услышать объяснения, почему он готов отпустить игрока, за которого заплатили 15 миллионов евро.

Мы должны были расстаться совсем не так, как я вам говорю. Потом он сказал, что хочет со мной поговорить, но за минуту до того, как я уезжал домой. Почему заранее нельзя было поговорить и все объяснить? Это трусость, а он - трус. Я не буду этого скрывать. Думаю, он не задержится в команде, и я ему этого желаю, ведь с ним "Шальке" будет играть во второй лиге", - сказал украинский вингер.

В минувшем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и одна результативная передача в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах.

Стоит отметить, что права на игрока принадлежат испанской "Севильи", а полузащитник выступает в Германии на правах аренды. В соглашение включена опция обязательного выкупа футболиста за 12,5 миллиона евро. Таким образом, после полноценного трансфера руководство "Шальке" намерено сразу продать Коноплянку.

Ранее сообщалось, что "Шальке" ищет футболиста на позицию Коноплянки.