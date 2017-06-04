Тренер "Шальке" посоветовал Коноплянке искать новую команду

Полузащитник назвал наставника немецкой команды трусом.
"Главный тренер "Шальке" вызывал меня и сказал, что мне лучше найти другую команду. Если тренер говорит такое, то это немаловажно. Конечно, я бы хотел услышать объяснения, почему он готов отпустить игрока, за которого заплатили 15 миллионов евро.
Мы должны были расстаться совсем не так, как я вам говорю. Потом он сказал, что хочет со мной поговорить, но за минуту до того, как я уезжал домой. Почему заранее нельзя было поговорить и все объяснить? Это трусость, а он - трус. Я не буду этого скрывать. Думаю, он не задержится в команде, и я ему этого желаю, ведь с ним "Шальке" будет играть во второй лиге", - сказал украинский вингер.
В минувшем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и одна результативная передача в 27 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах.
Стоит отметить, что права на игрока принадлежат испанской "Севильи", а полузащитник выступает в Германии на правах аренды. В соглашение включена опция обязательного выкупа футболиста за 12,5 миллиона евро. Таким образом, после полноценного трансфера руководство "Шальке" намерено сразу продать Коноплянку.
Ранее сообщалось, что "Шальке" ищет футболиста на позицию Коноплянки.Football Hub