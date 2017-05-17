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Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме

17 мая в 20:25

Украинка в упорном поединке одолела соперницу из Франции.

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Свитолина вышла на немку Бартель
btu.org.ua
11-я ракетка мира украинка Элина Свитолина преодолела барьер второго круга грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме.

В Рим Элина Свитолина приехала с показателем в 26 побед при шести поражениях за сезон, получив восьмой номер при посеве. Ее соперницей во втором круге была Ализе Корне из Франции.

В первом сете соперницы показывали равную игру, но в концовке Свитолина сумела избежать ошибок и выйти вперед. Во второй партии Корне также оказывала достойное сопротивление фаворитке, но с пятого матчбола Свитолина оформила победу - 6:4, 7:6 (11).

Украинка стала третьей в мире теннисисткой в нынешнем сезоне, которой удалось добыть 27 побед. Элина впервые пробилась в третий раунд, а ее следующей соперницей станет немка Мона Бартель.

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Напомним, ранее поражение в Риме потерпела Леся Цуренко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рим Свитолина Цуренко теннис
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