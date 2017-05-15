Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA

Лучшая теннисистка Украины потеряла одно место в мировом рейтинге.

Свитолина пока не закрепилась в топ-10 женского тенниса Facebook/Elina Svitolina

Украинская теннисисткапокинула топ-10 мирового рейтинга WTA.

В обновленной версии списка, которая появилась на официальном сайте женского Тура, украинка занимает 11-е место. Стоит отметить, что на одну строчку поднялась украинка Леся Цуренко, которая теперь является 41-й ракеткой планеты. Катерина Бондаренко, в свою очередь, осталась на 91-й строчке.

Лидером мирового рейтинга стала немка Анжелик Кербер, которой удалось обойти американку Серену Уильямс.

Рейтинг WTA от 15 мая:

1 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7035

2 (1). Серена Уильямс (США) – 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010

4 (8). Симона Халеп (Румыния) – 5205

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4260

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 4195

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) – 3915

11 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3780

...41 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1223

...91 (91). Катерина Бондаренко (Украина) – 670 Читайте также: Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Напомним, в конце апреля Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Стамбуле.