Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA

Лучшая теннисистка Украины потеряла одно место в мировом рейтинге.
В обновленной версии списка, которая появилась на официальном сайте женского Тура, украинка занимает 11-е место. Стоит отметить, что на одну строчку поднялась украинка Леся Цуренко, которая теперь является 41-й ракеткой планеты. Катерина Бондаренко, в свою очередь, осталась на 91-й строчке.
Лидером мирового рейтинга стала немка Анжелик Кербер, которой удалось обойти американку Серену Уильямс.
Рейтинг WTA от 15 мая:
1 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7035
2 (1). Серена Уильямс (США) – 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010
4 (8). Симона Халеп (Румыния) – 5205
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4287
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4260
9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 4195
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) – 3915
11 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3780
...41 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1223
...91 (91). Катерина Бондаренко (Украина) – 670
Напомним, в конце апреля Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Стамбуле.WTA Tennis