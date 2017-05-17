Цуренко проиграла Уильямс-старшей на турнире в Риме

Украинка не справилась с опытной американкой.

Цуренко покинула Рим WTA Tennis

41-я ракетка мира украинкане сумела преодолеть барьер второго круга грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме.

После победы над Деборой Кьезой в стартовом круге, Цуренко выпала соперница топ-уровня - американка Винус Уильямс. Семикратная чемпионка турниров Большого шлема в решающие моменты прибавляла и начинала оказывать давление на соперницу, вынуждая Цуренко допускать ошибки. В итоге Винус одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:3.

За выступление на Italian Open украинка получит 13,501 евро призовых и 60 рейтинговых очков. Цуренко потерпела 10-е поражение в 20-м матче сезона.

Ранее лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA.