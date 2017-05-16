Цуренко пробилась во второй круг турнира в Риме

Украинка уверенно разобралась с хозяйкой кортов.

Цуренко победила в двух сетах btu.org.ua

41-я ракетка мира украинкапробилась во второй круг грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме, в стартовом раунде обыграв итальянку Дебору Кьезу со счетом - 7:5, 6:2.

За время поединка, который продолжался полтора часа, Цуренко сделала три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из шести брейк-поинтов.

Кьеза в отчетном поединке один раз подала навылет, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру и взяла две подачи украинки.

Цуренко одержала 10-ю победу в 19-м матче сезона, заодно прервав серию из семи проигрышей. Одержав дебютную викторию на грунте, украинка во второй раз подряд преодолела стартовый барьер в Риме. Далее украинка сыграет с девятой сеяной Винус Уильямс или Ярославой Шведовой.

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