Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Украинка продолжает победное шествие по турниру.
Во втором круге украинка одержала тяжелую победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, занимающую 77-е место в мировом рейтинге.
Украинка уступила в первом сете 3:6, но смогла переломить ход поединка и выиграла вторую и третью партии со счетом 6:3 и 6:2 соответственно.
2-й раунд
Элина Свитолина (Украина, 5) - Цветана Пиронкова (Болгария) - 3:6, 6:3, 6:2
Отметим, что Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос уже в третий раз за последние три сезона.
В следующем матче Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA.
Ранее в третий раунд турнира в Париже вышла Леся Цуренко.ZN.UA