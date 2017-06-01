Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Украинка продолжает победное шествие по турниру.

Свитолина победила в трех сетах EPA / CLAUDIO ONORATI

Шестая ракетка мира украинкавышла в третий круг Ролан Гаррос.

Во втором круге украинка одержала тяжелую победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, занимающую 77-е место в мировом рейтинге.

Украинка уступила в первом сете 3:6, но смогла переломить ход поединка и выиграла вторую и третью партии со счетом 6:3 и 6:2 соответственно.

2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 5) - Цветана Пиронкова (Болгария) - 3:6, 6:3, 6:2

Отметим, что Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос уже в третий раз за последние три сезона.

В следующем матче Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее в третий раунд турнира в Париже вышла Леся Цуренко.