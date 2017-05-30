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Долгополов и Свитолина стартовали с побед на Ролан Гаррос

30 мая в 16:23

Катерина Бондаренко выиграть свой матч не смогла.

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Свитолина успешно стартовала в Париже
btu.org.ua
Сегодня, 30 мая, в основной сетке турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос состоялись три матча с участием украинских теннисистов.

Александр Долгополов впервые с 2014 года преодолел первый раунд турнира в Париже, одолев аргентинца Карлоса Берлока - 7:5, 6:3, 6:4. Следующим соперником теннисиста будет швейцарец Стэн Вавринка.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, получившая пятый номер при посеве, в двух сетах одолела представительницу Казахстана Ярославу Шведову - 6:4, 6:3. Следующей соперницей одной из главных фавориток Ролан Гаррос будет Цветана Пиронкова из Болгарии.

Единственной неудачей для Украины стал поединок Катерины Бондаренко, которая потерпела поражение от хорватки Петры Мартич и зачехлила ракетку - 2:6, 5:7.

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Напомним, ранее во второй раунд турнира в Париже вышли Леся Цуренко и Сергей Стаховский.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Цуренко Свитолина теннис Ролан Гаррос
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