Долгополов и Свитолина стартовали с побед на Ролан Гаррос

Катерина Бондаренко выиграть свой матч не смогла.

Свитолина успешно стартовала в Париже btu.org.ua

Сегодня, 30 мая, в основной сеткесостоялись три матча с участием украинских теннисистов.

Александр Долгополов впервые с 2014 года преодолел первый раунд турнира в Париже, одолев аргентинца Карлоса Берлока - 7:5, 6:3, 6:4. Следующим соперником теннисиста будет швейцарец Стэн Вавринка.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, получившая пятый номер при посеве, в двух сетах одолела представительницу Казахстана Ярославу Шведову - 6:4, 6:3. Следующей соперницей одной из главных фавориток Ролан Гаррос будет Цветана Пиронкова из Болгарии.

Единственной неудачей для Украины стал поединок Катерины Бондаренко, которая потерпела поражение от хорватки Петры Мартич и зачехлила ракетку - 2:6, 5:7.

Напомним, ранее во второй раунд турнира в Париже вышли Леся Цуренко и Сергей Стаховский.