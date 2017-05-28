Цуренко выиграла украинский матч на Ролан Гаррос

Леся Цуренко справилась с Катериной Бондаренко на турнире "Большого шлема".
Впервые с US Open 2008 года украинские теннисистки вышли на корт друг против друга в одиночном разряде турнира "Большого шлема".
После четырех поражений в первых раундах Цуренко одержала дебютную победу в основных сетках Ролан Гаррос. Если в первом сете Козловой удавалось набирать очки, то второй раунд Катерина проиграла всухую. Следующей соперницей Цуренко будет россиянка Екатерина Макарова, которая справилась в первом раунде с немкой Анжелик Кербер.
1-й раунд
Леся Цуренко (Украина) - Катерина Козлова (Украина) - 6:4, 6:0
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