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Цуренко выиграла украинский матч на Ролан Гаррос

28 мая в 19:11

Леся Цуренко справилась с Катериной Бондаренко на турнире "Большого шлема".

леся цуренко
Цуренко справилась с соотечественницей
btu.org.ua
Сегодня, 28 мая, в первом раунде Открытого чемпионата Франции между собой сыграли украинки Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Впервые с US Open 2008 года украинские теннисистки вышли на корт друг против друга в одиночном разряде турнира "Большого шлема".

После четырех поражений в первых раундах Цуренко одержала дебютную победу в основных сетках Ролан Гаррос. Если в первом сете Козловой удавалось набирать очки, то второй раунд Катерина проиграла всухую. Следующей соперницей Цуренко будет россиянка Екатерина Макарова, которая справилась в первом раунде с немкой Анжелик Кербер.

1-й раунд

Леся Цуренко (Украина) - Катерина Козлова (Украина) - 6:4, 6:0

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Ранее украинка Элина Свитолина стала шестой ракеткой мира и возглавила чемпионскую гонку WTA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Цуренко Козлова теннис Ролан Гаррос
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