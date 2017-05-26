Стаховский прошел в основную сетку Ролан Гаррос

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Украинец сумел пройти все раунды квалификации.

Стаховский обыграл Сатрала btu.org.ua

Украинецпреодолел квалификацию и прошел в основную сетку турнира "Большего шлема" Ролан Гаррос.

В финале квалификации Стаховский обыграл чеха Яна Сатрала со счетом - 3:6, 6:2, 7:6. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

В предыдущих раундах украинец в трех сетах прошел француза Кенни де Схеппера и американца Стефана Козлова.

Стаховский будет вторым представителем Украины в мужской основной сетке Ролан Гаррос. Ранее в число 128-ми счастливчиков по рейтингу попал Александр Долгополов.

Отметим, что у женщин с основной сетки турнир начнут Элина Свитолина, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко и Катерина Козлова, которая также прошла квалификацию.

Ранее украинка Свитолина стала шестой ракеткой мира и возглавила чемпионскую гонку WTA.