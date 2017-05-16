Украинцы Стаховский и Молчанов вышли во второй раунд турнира в Узбекистане

Украинские теннисисты удачно стартовали на турнире в Самарканде.

Стаховский обыграл турка btu.org.ua

124-я ракетка мирасумел выйти во второй круг на узбекистанском турнире, обыграв представителя Турции Кема Илкела - 7:6, 6:2.

За 80 минут поединка украинец совершил шесть эйсов и реализовал два брейк-поинта из шести.

Еще один украинский теннисист Денис Молчанов пробился во второй тур на турнире в Самарканде, обыграв эстонца Кеннета Райсма - 6:4, 6:4.

Матч продлился менее двух часов, за которые Денис четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.

Во втором круге Стаховскому предстоит сыграть с боснийцем Алдином Сеткичем, а Молчанов встретиться с представителем Тайваня Джейсоном Джанга.

Ранее сообщалось, что четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаррос.