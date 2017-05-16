Украинцы Стаховский и Молчанов вышли во второй раунд турнира в Узбекистане

Украинские теннисисты удачно стартовали на турнире в Самарканде.
За 80 минут поединка украинец совершил шесть эйсов и реализовал два брейк-поинта из шести.
Еще один украинский теннисист Денис Молчанов пробился во второй тур на турнире в Самарканде, обыграв эстонца Кеннета Райсма - 6:4, 6:4.
Матч продлился менее двух часов, за которые Денис четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.
Во втором круге Стаховскому предстоит сыграть с боснийцем Алдином Сеткичем, а Молчанов встретиться с представителем Тайваня Джейсоном Джанга.
Ранее сообщалось, что четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаррос.XSport.ua