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Стаховский стартовал с победы в основной сетке Ролан Гаррос

29 мая в 15:17

Украинский теннисист выиграл четвертый матч подряд в Париже.

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Стаховский вышел во второй раунд турнира "Большого шлема"
twitter.com/rolandgarros
Украинец Сергей Стаховский одержал первую победу в основной сетке турнира "Большего шлема" Ролан Гаррос.

Соперником Сергея был представитель Тайваня Лу Яньсюнь. Не допустив ни брейк-пойнта на подаче, Стаховский в пятый раз в карьере преодолел стартовый раунд Ролан Гаррос, оформив победу в трех сетах - 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Ранее в квалификации украинский теннисист прошел француза Кенни де Схеппера, американца Стефана Козлова и чеха Яна Сатрала.

Стаховский является одним из двух представителей Украины в мужской основной сетке Ролан Гаррос. Ранее в число 128-ми счастливчиков по рейтингу попал Александр Долгополов.

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Напомним, ранее украинка Леся Цуренко в Париже одержала победу над соотечественницей Катериной Козловой.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стаховский Ролан Гаррос теннис
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