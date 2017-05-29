Стаховский стартовал с победы в основной сетке Ролан Гаррос

Украинский теннисист выиграл четвертый матч подряд в Париже.

Стаховский вышел во второй раунд турнира "Большого шлема" twitter.com/rolandgarros

Украинецодержал первую победу в основной сетке турнира "Большего шлема" Ролан Гаррос.

Соперником Сергея был представитель Тайваня Лу Яньсюнь. Не допустив ни брейк-пойнта на подаче, Стаховский в пятый раз в карьере преодолел стартовый раунд Ролан Гаррос, оформив победу в трех сетах - 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Ранее в квалификации украинский теннисист прошел француза Кенни де Схеппера, американца Стефана Козлова и чеха Яна Сатрала.

Стаховский является одним из двух представителей Украины в мужской основной сетке Ролан Гаррос. Ранее в число 128-ми счастливчиков по рейтингу попал Александр Долгополов.

Напомним, ранее украинка Леся Цуренко в Париже одержала победу над соотечественницей Катериной Козловой.