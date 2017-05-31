Цуренко пробилась в третий раунд Ролан Гаррос

Украинка обыграла российскую теннисистку.

Цуренко одержала победу в двух сетах btu.org.ua

42-я ракетка мира украинкапробилась в третий круг Ролан Гаррос, во втором раунде обыграв россиянку Екатерину Макарову со счетом - 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте чуть более часа. За это время Цуренко не выполнила ни одного эйса при двух двойных ошибках, а также реализовала пять из шести брейк-поинтов.

Макарова также ни разу не подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и один раз взяла подачу украинки.

Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Леся Цуренко обыграла Катерину Козлову, а Екатерина Макарова выбила из борьбы первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Отметим, что Леся Цуренко впервые вышла в третий раунд французского турнира "Большого шлема".

В третьем круге турнира Цуренко сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко, которая обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг.

Еще один украинец Сергей Стаховский завершил выступления на турнире, уступив в четырех сетах бельгийцу Гоффену со счетом – 2:6, 4:6, 6:3, 3:6.

Ранее во второй раунд турнира в Париже вышли Элина Свитолина и Александр Долгополов.