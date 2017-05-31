Цуренко пробилась в третий раунд Ролан Гаррос

Украинка обыграла российскую теннисистку.
Теннисистки провели на корте чуть более часа. За это время Цуренко не выполнила ни одного эйса при двух двойных ошибках, а также реализовала пять из шести брейк-поинтов.
Макарова также ни разу не подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и один раз взяла подачу украинки.
Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Леся Цуренко обыграла Катерину Козлову, а Екатерина Макарова выбила из борьбы первую ракетку мира Анжелик Кербер.
Отметим, что Леся Цуренко впервые вышла в третий раунд французского турнира "Большого шлема".
В третьем круге турнира Цуренко сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко, которая обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг.
Еще один украинец Сергей Стаховский завершил выступления на турнире, уступив в четырех сетах бельгийцу Гоффену со счетом – 2:6, 4:6, 6:3, 3:6.
Ранее во второй раунд турнира в Париже вышли Элина Свитолина и Александр Долгополов.XSport.ua