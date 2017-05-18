Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Украинка выиграла два из трех сетов всухую.

Свитолина справилась с немкой Бартель Facebook/Elina Svitolina

11-я ракетка мира украинкапреодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме.

В Рим Элина Свитолина приехала с показателем в 26 побед при шести поражениях за сезон, получив восьмой номер при посеве. Ее второй соперницей после победы над француженкой Ализе Корне была Мона Бартель из Германии.

Немка сумела одержать победу в первом сете, однако в дальнейшем доминирование Свитолиной не вызывало сомнений, в результате чего украинка выиграла 12 геймов подряд и оформила итоговую победу - 3:6, 6:0, 6:0. В четвертьфинале оппоненткой Элины будет победительница противостояния швейцарки Тимеи Бачински и чешки Каролины Плишковой.

Еще одна украинка Катерина Бондаренко вместе с чешкой Катериной Синяковой пробилась в четвертьфинал парного разряда, обыграв во втором раунде сербско-немецкий дуэт Елена Янкович/Андреа Петкович - 7:5, 7:5.

Напомним, ранее поражение в Риме потерпела Леся Цуренко.