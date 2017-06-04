Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинка продолжает победное шествие по Открытому чемпионату Франции.
В третем раунде украинка встречалась с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA. Всего за полтора часа по итогам двух сетов Свитолина пробилась в четвертый раунд. В третий раз подряд Элина добралась до этой стадии в Париже.
3-й раунд
Элина Свитолина (Украина, 5) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 7:5
За выход в четвертьфинал Свитолина поборется с хорваткой Петрой Мартич, которая является 290-й ракеткой мира.
Напомним, ранее Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.ZN.UA