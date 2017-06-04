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Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

4 июня в 14:35

Украинка продолжает победное шествие по Открытому чемпионату Франции.

Свитолина
Свитолина сделала очередной шаг к титулу во Франции
Facebook/Elina Svitolina
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.

В третем раунде украинка встречалась с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA. Всего за полтора часа по итогам двух сетов Свитолина пробилась в четвертый раунд. В третий раз подряд Элина добралась до этой стадии в Париже.

3-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 5) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 7:5

За выход в четвертьфинал Свитолина поборется с хорваткой Петрой Мартич, которая является 290-й ракеткой мира.

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Напомним, ранее Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина теннис Ролан Гаррос
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