Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

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Украинка продолжает победное шествие по Открытому чемпионату Франции.

Свитолина сделала очередной шаг к титулу во Франции Facebook/Elina Svitolina

Шестая ракетка мира украинкавышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.

В третем раунде украинка встречалась с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA. Всего за полтора часа по итогам двух сетов Свитолина пробилась в четвертый раунд. В третий раз подряд Элина добралась до этой стадии в Париже.

3-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 5) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 7:5

За выход в четвертьфинал Свитолина поборется с хорваткой Петрой Мартич, которая является 290-й ракеткой мира.

Напомним, ранее Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.