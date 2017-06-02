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Цуренко проиграла и покинула Ролан Гаррос

2 июня в 13:59

Украинская теннисистка не справилась с соперницей из Латвии.

Цуренко
Цуренко уступила 19-летней латвийке
Sport Arena
42-я ракетка мира украинка Леся Цуренко не сумела преодолеть третий круг на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Соперницей украинки была Елена Остапенко из Латвии. Первая партия получилась провальной для Цуренко, которой удалось взять лишь один гейм. Во втором сете Леся играла уже лучше, но в итоге киевлянка вновь начала много ошибаться, что привело к итоговому поражению - 1:6, 4:6.

За выступление на турнире Леся Цуренко получит 120 тысяч евро призовых и 130 рейтинговых очков, что позволит ей вплотную подобраться к личному рекорду в рейтинге WTA (33-я строчка).

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Таким образом, единственной представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос осталась Элина Свитолина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Цуренко теннис Ролан Гаррос
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