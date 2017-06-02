Цуренко проиграла и покинула Ролан Гаррос

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Украинская теннисистка не справилась с соперницей из Латвии.

Цуренко уступила 19-летней латвийке Sport Arena

42-я ракетка мира украинкане сумела преодолеть третий круг на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Соперницей украинки была Елена Остапенко из Латвии. Первая партия получилась провальной для Цуренко, которой удалось взять лишь один гейм. Во втором сете Леся играла уже лучше, но в итоге киевлянка вновь начала много ошибаться, что привело к итоговому поражению - 1:6, 4:6.

За выступление на турнире Леся Цуренко получит 120 тысяч евро призовых и 130 рейтинговых очков, что позволит ей вплотную подобраться к личному рекорду в рейтинге WTA (33-я строчка).

Таким образом, единственной представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос осталась Элина Свитолина.