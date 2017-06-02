Цуренко проиграла и покинула Ролан Гаррос

Украинская теннисистка не справилась с соперницей из Латвии.
Соперницей украинки была Елена Остапенко из Латвии. Первая партия получилась провальной для Цуренко, которой удалось взять лишь один гейм. Во втором сете Леся играла уже лучше, но в итоге киевлянка вновь начала много ошибаться, что привело к итоговому поражению - 1:6, 4:6.
За выступление на турнире Леся Цуренко получит 120 тысяч евро призовых и 130 рейтинговых очков, что позволит ей вплотную подобраться к личному рекорду в рейтинге WTA (33-я строчка).
Таким образом, единственной представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос осталась Элина Свитолина.ZN.UA