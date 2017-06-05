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Свитолина стала четвертьфиналисткой Ролан Гаррос

5 июня в 14:26

Украинка провела сложный матч и добыла волевую победу.

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Свитолина сделала еще один шаг к титулу во Франции
WTA Tennis
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

В четвертом раунде украинка встречалась с хорваткой Петрой Мартич - 290-й ракеткой мира. Первый сет остался за хорваткой, после чего Свитолина сумела сравнять счет. Уступая в счете 2:5 в третьей партии, Свитолина сделала рывок в геймах 20:4 и вырвала путевку в следующую стадию.

1/8 финала

Элина Свитолина (Украина, 5) - Петра Мартич (Хорватия) - 4:6, 6:3, 7:5

За выход в полуфинал Свитолина поборется с румынкой Симоной Халеп - обе теннисистки считаются главными фаворитками на титул в Париже.

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Напомним, ранее Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина теннис Мартич Ролан Гаррос
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