Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме

Украинка одержала волевую победу в финале.
Лучшая теннисистка Украины в финале турнира впервые в карьере одолела румынку Симону Халеп.
Поединок начался для Свитолиной неудачно - первый сет себе в актив внесла соперница. Тем не менее, в дальнейшем в решающие моменты Элина действовала решительно и сравняла счет, не позволив Халеп оформить итоговую победу. В решающей партии ситуация была под полным контролем Свитолиной - румынка не смогла навязать борьбу и потерпела поражение.
Ранее в текущем сезоне Свитолина уже успела выиграть три турнира WTA. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе, Дубае и Стамбуле. Уже на следующей неделе одесситка возглавит чемпионскую гонку WTA и станет шестой ракеткой планеты.
Финал
Симона Халеп (Румыния, 6) - Элина Свитолина (Украина, 8) - 6:4, 5:7, 1:6
Ранее Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA.ZN.UA