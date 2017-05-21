Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме

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Украинка одержала волевую победу в финале.

Свитолина выиграла четвертый турнир WTA в сезоне btu.org.ua

11-я ракетка мирастала чемпионкой грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме.

Лучшая теннисистка Украины в финале турнира впервые в карьере одолела румынку Симону Халеп.

Поединок начался для Свитолиной неудачно - первый сет себе в актив внесла соперница. Тем не менее, в дальнейшем в решающие моменты Элина действовала решительно и сравняла счет, не позволив Халеп оформить итоговую победу. В решающей партии ситуация была под полным контролем Свитолиной - румынка не смогла навязать борьбу и потерпела поражение.

Ранее в текущем сезоне Свитолина уже успела выиграть три турнира WTA. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе, Дубае и Стамбуле. Уже на следующей неделе одесситка возглавит чемпионскую гонку WTA и станет шестой ракеткой планеты.

Финал

Симона Халеп (Румыния, 6) - Элина Свитолина (Украина, 8) - 6:4, 5:7, 1:6

Ранее Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA.