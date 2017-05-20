Свитолина вышла в финал турнира в Риме и возглавит чемпионскую гонку WTA

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Соперница украинки отказалась от продолжения игры.

В финале Свитолина сыграет с Халеп twitter.com

11-я ракетка мирастала финалисткой грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме.

Лучшая теннисистка Украины в полуфинале турнира прошла действующую чемпионку "Ролан Гаррос" Гарбинье Мугурусу.

Испанская спортсменка отказалась от продолжения борьбы в первом сете. На тот момент счет в поединке был 4:1 в пользу Свитолиной.

Украинка после этой победы возглавит чемпионскую гонку WTA на следующей неделе. В финале турнира в Риме Свитолина сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

В текущем сезоне Свитолина уже успела выиграть три турнира WTA. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе, Дубае и Стамбуле.

Ранее Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA.