Топ Новости
<
>

Свитолина вышла в финал турнира в Риме и возглавит чемпионскую гонку WTA

20 мая в 19:18

Соперница украинки отказалась от продолжения игры.

Свитолина
В финале Свитолина сыграет с Халеп
twitter.com
11-я ракетка мира Элина Свитолина стала финалисткой грунтового турнира WTA Premier 5 в Риме.

Лучшая теннисистка Украины в полуфинале турнира прошла действующую чемпионку "Ролан Гаррос" Гарбинье Мугурусу.

Испанская спортсменка отказалась от продолжения борьбы в первом сете. На тот момент счет в поединке был 4:1 в пользу Свитолиной.

Украинка после этой победы возглавит чемпионскую гонку WTA на следующей неделе. В финале турнира в Риме Свитолина сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

В текущем сезоне Свитолина уже успела выиграть три турнира WTA. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе, Дубае и Стамбуле.

Читайте также: Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Стамбуле

Ранее Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Свитолина теннис Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...