Свитолина вышла в финал турнира в Риме и возглавит чемпионскую гонку WTA

Соперница украинки отказалась от продолжения игры.
Лучшая теннисистка Украины в полуфинале турнира прошла действующую чемпионку "Ролан Гаррос" Гарбинье Мугурусу.
Испанская спортсменка отказалась от продолжения борьбы в первом сете. На тот момент счет в поединке был 4:1 в пользу Свитолиной.
Украинка после этой победы возглавит чемпионскую гонку WTA на следующей неделе. В финале турнира в Риме Свитолина сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
В текущем сезоне Свитолина уже успела выиграть три турнира WTA. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе, Дубае и Стамбуле.
Ранее Элина Свитолина покинула топ-10 мирового рейтинга WTA.ZN.UA