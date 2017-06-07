Свитолина проиграла на стадии четвертьфинала Ролан Гаррос

Украинка покинула Париж без титула.

Свитолина уступила Халеп в двух сетах из трех twitter.com

Шестая ракетка мира украинкане сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале украинка встречалась с румынкой Симоной Халеп, которая является главной фавориткой в борьбе за титул по мнению букмекеров. Первый сет оказался победным для Свитолиной, а во второй партии у украинки был шанс оформить победу, но в итоге Халеп удалось сравнять счет. К сожалению, в решающем сете силы покинули украинку, в результате чего соперница взяла все шесть геймов и оформила итоговый успех.

За выступление в Париже Свитолина получит 430 очков и 300 тысяч евро призовых, а также станет пятой ракеткой мира, что является лучшим показателем в истории женского тенниса Украины.

1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, 5) - Симона Халеп (Румыния, 3) - 6:3, 6:7 (6), 0:6

Напомним, ранее Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.