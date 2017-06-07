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Свитолина обновит рекорд Украины в рейтинге WTA

7 июня в 20:13

Украинская теннисистка обновит не только личный, но и национальный рекорд.

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Свитолина добилась самой высокой позиции в рейтинге WTA за всю историю Украины
twitter.com
В обновленной версии мирового рейтинга женского Тура (WTA) украинская теннисистка Элина Свитолина станет пятой ракеткой мира.

Еще никто в истории украинского женского тенниса не занимал такой высокой позиции в рейтинге WTA.

Данное достижение стало возможным в результате выступления Свитолиной на Открытом чемпионате Франции, где она дошла до четвертьфинала и заработала 430 рейтинговых очков.

В мужском теннисе единственным представителем Украины в пятерке сильнейших был Андрей Медведев. Киевлянин в мае 1994 года добрался до четвертого места в мужской классификации.

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Напомним, ранее Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме.

По материалам: ZN.UA
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Тэги теннис Свитолина Ролан Гаррос WTA
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