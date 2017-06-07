Свитолина обновит рекорд Украины в рейтинге WTA

Украинская теннисистка обновит не только личный, но и национальный рекорд.

Свитолина добилась самой высокой позиции в рейтинге WTA за всю историю Украины twitter.com

В обновленной версии мирового рейтинга женского Тура (WTA) украинская теннисистка Элина Свитолина станет пятой ракеткой мира.

Еще никто в истории украинского женского тенниса не занимал такой высокой позиции в рейтинге WTA.

Данное достижение стало возможным в результате выступления Свитолиной на Открытом чемпионате Франции, где она дошла до четвертьфинала и заработала 430 рейтинговых очков.

В мужском теннисе единственным представителем Украины в пятерке сильнейших был Андрей Медведев. Киевлянин в мае 1994 года добрался до четвертого места в мужской классификации.

Напомним, ранее Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме.