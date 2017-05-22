Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею

Шведы в упорном поединке разобрались с канадцами.
Первый гол состоялся во втором периоде, когда шведы сумели забросить шайбу в меньшинстве. Канадцы сравняли счет в начале третьего периода, когда реализовали большинство.
В итоге судьбу золотых медалей чемпионата мира должны были определить буллиты - на этот раз удача отвернулась от Канады. Швеция завоевала титул впервые с 2013 года и десятый раз в своей истории.
Канада - Швеция - 1:2 по буллитам (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Шайбы: 39:39 Хэдман (меньш.) - 0:1; 41:58 О'Райлли (Марнер, Маккиннон - больш.) - 1:1
Решающий буллит: Бэкстрем.
В поединке за третье место сборная России со счетом 5:3 обыграла Финляндию.
Напомним, в прошлом году чемпиономом мира стала сборная Канады, которая обыграла в финале команду Финляндии.ZN.UA