Сборная Украины обыграла Венгрию в матче ветеранов

Матч завершился со счетом 3:1.

Матч прошел в Ужгороде ФФУ

В Ужгороде состоялся матч ветеранов Украины и Венгрии, приуроченный к первому поединку в истории, который состоялся в 1992 году.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинских легенд футбола. Голы на счету Ивана Гецко, Андрея Воробья и Олега Собуцкого.

За сборную Украины в этом матче отыграли Игорь Кутепов, Юрий Шелепницкий, Владимир Езерский, Юрий Сак, Сергей Беженар, Андрей Анненков, Сергей Нагорняк, Сергей Ковалец, Олег Гусев, Иван Гецко, Андрей Воробей, Олег Собуцкий, а главным тренером команды являлся Анатолий Демьяненко.

Отметим, что организаторами встречи выступили Федерация футбола Украины, Венгерская Федерация футбола, Федерация футбола Закарпатской области и Ассоциация ветеранов футбола Украины.

Ранее в матче ветеранов сборная Украины обыграла Грузию.