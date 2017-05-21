Сборная Украины обыграла Грузию в матче ветеранов

Единственный гол на свой счет записал Сергей Назаренко.
Единственным голом в первом тайме отличился бывший футболист "Днепра" Сергей Назаренко.
У составе сборной Украины на поле выходили следующие футболисты: Виталий Рева, Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Вячеслав Шевчук, Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Андрей Воробей.
С капитанской повязкой команду на поле вывел президент ФФУ Андрей Павелко, а в матче также принял участие президент "Олимпика" Владислав Гельзин.
У грузин главными звездами на поле были Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе и Леван Кобиашвили.XSport.ua