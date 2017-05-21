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Сборная Украины обыграла Грузию в матче ветеранов

21 мая в 11:09

Единственный гол на свой счет записал Сергей Назаренко.

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Украинцы одержали победу в товарищеском матче ветеранов
ФФУ
Вчера, 20 мая, на "Олимпийском" в Киеве состоялся матч между ветеранскими сборными Украины и Грузии (1:0).

Единственным голом в первом тайме отличился бывший футболист "Днепра" Сергей Назаренко.

У составе сборной Украины на поле выходили следующие футболисты: Виталий Рева, Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Вячеслав Шевчук, Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Андрей Воробей.

С капитанской повязкой команду на поле вывел президент ФФУ Андрей Павелко, а в матче также принял участие президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

У грузин главными звездами на поле были Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе и Леван Кобиашвили.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Павелко футбол ФФУ матч Грузия
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