Сборная Украины обыграла Грузию в матче ветеранов

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Единственный гол на свой счет записал Сергей Назаренко.

Украинцы одержали победу в товарищеском матче ветеранов ФФУ

Вчера, 20 мая, на "Олимпийском" в Киеве состоялся матч между ветеранскими сборными Украины и Грузии (1:0).

Единственным голом в первом тайме отличился бывший футболист "Днепра" Сергей Назаренко.

У составе сборной Украины на поле выходили следующие футболисты: Виталий Рева, Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Вячеслав Шевчук, Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Андрей Воробей.

С капитанской повязкой команду на поле вывел президент ФФУ Андрей Павелко, а в матче также принял участие президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

У грузин главными звездами на поле были Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе и Леван Кобиашвили.