Ребров объявил об отставке с поста главного тренера "Динамо"

У киевского клуба появится новый наставник.

Стороны решили не продлевать контракт ФК Динамо

Главный тренер "Динамо"после матча с "Черноморцем" объявил об уходе.

После трех лет работы в клубе Ребров и руководство "Динамо" не стали продлевать контракт.

"Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду", - сообщил Ребров.

Сергей Ребров возглавил "Динамо" в апреле 2014-го после отставки Олега Блохина. Под руководством специалиста "Динамо" по два раза выиграло чемпионат Украины и Кубок Украины.

Стоит отметить, что "Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины.

Сегодня, 31 мая, "Динамо" обыграло "Черноморец" со счетом 2:1.