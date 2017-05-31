Премьер-лига: "Динамо" обыграло "Черноморец", ничья "Шахтера" и "Александрии"

Завершился очередной чемпионат Украины по футболу.

"Шахтер" и "Александрия" победителя не выявили ФК Шахтер

Сегодня, 31 мая, прошли матчи 32-го тура, который закрывает нынешней сезон чемпионата.

В последних матчах УПЛ определился еще один участник от Украины в еврокубках. "Александрия" сыграв вничью с "Шахтером" оформила себе выход в Лигу Европы. Отметим, что команда Шарана уже второй год подряд будет выступать в еврокубках.

"Александрия" – "Шахтер" - 1:1

Голы: Старенький, 23 – Борячук, 19

"Александрия": Леванидов, Симинин, Гитченко, Басов, Цуриков, Старенький, Огиря, Запорожан, Полярус (Кулиш, 76), Грицук (Приемов, 82), Пономарь (Мягков, 90+3).

"Шахтер": Кудрик, Кобин (Пихаленок, 79), Ордец, Ракицкий, Бутко, Танковский, Малышев (Кирюханцев, 65), Коваленко, Арабидзе (Степаненко, 46), Бланко Лещук, Борячук.

В других поединках "Динамо" в Одессе оказалось сильнее "Черноморца" со счетом 2:1, а "Заря" переиграла в Запорожье "Олимпик (2:0).

"Динамо" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андриевский, 53 (с пенальти)

"Динамо": Рудько, Пантич, Очигава, Бурда, Морозюк, Шепелев (Сидорчук, 60), Буяльский, Тымчик, Цыганков (Рыбалка, 79), Гонсалес (Ярмоленко, 61), Яремчук

"Черноморец": Безрук, Данченко, Азацкий (Машнин, 46), Аблитаров, Люлька, Хочолава, Андриевский, Третьяков, Коркишко, Кабаев (Сильвио, 79), Хобленко (Мусолитин, 70)

Предупреждения: Шепелев, Бурда, Морозюк - Хочолава, Андриевский, Мусолитин, Данченко

"Заря" – "Олимпик" - 2:0

Голы: Соболь, 27, Петряк, 80

"Заря": Чуваев, Опанасенко, Форстер, Пилявский (Любенович, 46), Соболь, Гречишкин, Бабенко, Паулиньо, Липартия (Ярмаш, 62), Петряк, Безбородько (Каменюка, 76)

"Олимпик": Котляров, Федорив, Гришко, Эмерсон, Шестаков, Брикнер, Гошкодеря (Биленький, 79), Гемега, Жураховский (Немчанинов, 44), Гринь, Матяж (Сергийчук, 46)

Предупреждения: Паулиньо - Федорив

Удаление: Эмерсон, 39 (прямая красная карточка за явное лишение соперника возможности забить гол)

Ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.