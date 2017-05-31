Премьер-лига: "Динамо" обыграло "Черноморец", ничья "Шахтера" и "Александрии"

Завершился очередной чемпионат Украины по футболу.
В последних матчах УПЛ определился еще один участник от Украины в еврокубках. "Александрия" сыграв вничью с "Шахтером" оформила себе выход в Лигу Европы. Отметим, что команда Шарана уже второй год подряд будет выступать в еврокубках.
"Александрия" – "Шахтер" - 1:1
Голы: Старенький, 23 – Борячук, 19
"Александрия": Леванидов, Симинин, Гитченко, Басов, Цуриков, Старенький, Огиря, Запорожан, Полярус (Кулиш, 76), Грицук (Приемов, 82), Пономарь (Мягков, 90+3).
"Шахтер": Кудрик, Кобин (Пихаленок, 79), Ордец, Ракицкий, Бутко, Танковский, Малышев (Кирюханцев, 65), Коваленко, Арабидзе (Степаненко, 46), Бланко Лещук, Борячук.
В других поединках "Динамо" в Одессе оказалось сильнее "Черноморца" со счетом 2:1, а "Заря" переиграла в Запорожье "Олимпик (2:0).
"Динамо" – "Черноморец" – 2:1
Голы: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андриевский, 53 (с пенальти)
"Динамо": Рудько, Пантич, Очигава, Бурда, Морозюк, Шепелев (Сидорчук, 60), Буяльский, Тымчик, Цыганков (Рыбалка, 79), Гонсалес (Ярмоленко, 61), Яремчук
"Черноморец": Безрук, Данченко, Азацкий (Машнин, 46), Аблитаров, Люлька, Хочолава, Андриевский, Третьяков, Коркишко, Кабаев (Сильвио, 79), Хобленко (Мусолитин, 70)
Предупреждения: Шепелев, Бурда, Морозюк - Хочолава, Андриевский, Мусолитин, Данченко
"Заря" – "Олимпик" - 2:0
Голы: Соболь, 27, Петряк, 80
"Заря": Чуваев, Опанасенко, Форстер, Пилявский (Любенович, 46), Соболь, Гречишкин, Бабенко, Паулиньо, Липартия (Ярмаш, 62), Петряк, Безбородько (Каменюка, 76)
"Олимпик": Котляров, Федорив, Гришко, Эмерсон, Шестаков, Брикнер, Гошкодеря (Биленький, 79), Гемега, Жураховский (Немчанинов, 44), Гринь, Матяж (Сергийчук, 46)
Предупреждения: Паулиньо - Федорив
Удаление: Эмерсон, 39 (прямая красная карточка за явное лишение соперника возможности забить гол)
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