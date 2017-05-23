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Премьер-лига утвердит состав участников нового сезона 2 июня

23 мая в 17:00

Совсем скоро станет известно, какие команды стартуют в новом сезоне УПЛ.

УПЛ
В повестке дня запланировано рассмотреть 8 позиций
ФФУ
2 июня в Киеве состоится Общее собрание участников украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт организации.

В повестке дня запланировано рассмотреть 8 позиций, наиболее интересной из которых является третья по очередности, которая подразумевает собой состав участников УПЛ на сезон-2017/18.

Отметим, что уже известно точно, что УПЛ покинет луцкая "Волынь", а вот имя второй команды пока остается неопределенным.

За спасительное место на данный момент сражаются "Карпаты" и "Днепр". После 30 сыгранных туров днепряне отстают от львовян на два очка.

Также известно, что мариупольский "Ильичевец" после двух лет отсутствия возвращается в Премьер-лигу, став чемпионом Первой лиги.

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Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.

По материалам: fpl.ua
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Тэги УПЛ Украина Премьер-лига футбол
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