Премьер-лига утвердит состав участников нового сезона 2 июня

Совсем скоро станет известно, какие команды стартуют в новом сезоне УПЛ.

В повестке дня запланировано рассмотреть 8 позиций ФФУ

2 июня в Киеве состоится Общее собрание участников, сообщает официальный сайт организации.

В повестке дня запланировано рассмотреть 8 позиций, наиболее интересной из которых является третья по очередности, которая подразумевает собой состав участников УПЛ на сезон-2017/18.

Отметим, что уже известно точно, что УПЛ покинет луцкая "Волынь", а вот имя второй команды пока остается неопределенным.

За спасительное место на данный момент сражаются "Карпаты" и "Днепр". После 30 сыгранных туров днепряне отстают от львовян на два очка.

Также известно, что мариупольский "Ильичевец" после двух лет отсутствия возвращается в Премьер-лигу, став чемпионом Первой лиги.

Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.