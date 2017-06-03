Премьер-лига определила календарь первого этапа нового сезона

В Премьер-лиге снова сыграют 12 команд.
Отметим, что киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся уже во втором туре в Харькове.
Красным выделены домашние матчи. После 11-го тура команды сыграют в том же порядке и во втором круге, но со сменой хозяев.
Новый сезон Премьер-лиги стартует 16 июля, а первый этап должен закончиться 3 марта.
Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.
17 мая в Харькове в финале Кубка Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" со счетом 1:0, тем самым завоевав трофей.
Ранее сообщалось, что "Верес" будет выступать в Премьер-лиге вместо "Десны".fpl.ua