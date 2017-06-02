"Верес" будет выступать в Премьер-лиге вместо "Десны"

Черниговская "Десна" не получила аттестат на переход в элитный дивизион чемпионата Украины.

"Верес" в элите может возглавить Виталий Кварцяный ФФУ

"Десна", несмотря на выход в Премьер-лигу по спортивному приципу, не получила аттестат на, а место черниговской команды займет "Верес" из Ровно, который стал третьим по итогам сезона в Первой лиге.

Об этом заявил спортивный директор "Десны" Леван Гулордава:

"Как мне сообщили, вопрос уже решен и не подлежит возврату. "Верес" вместо "Десны" войдет в Премьер-лигу. Я провожу немало времени в Чернигове и хорошо знаю ментальность этого города. Никто этого не простит и не допустит. Вовремя очнитесь те люди, которые принимали это решение".

По данным Sport Arena, "Десна" не смогла предоставить гарантии исправления всех недостатков и убедить руководство Федерации футбола Украины, что клуб решит все свои проблемы. "Верес", в свою очередь, предоставил гарантийные письма от руководства города, а стадион в Ровно ждет реконструкция.

Кроме того, "Верес" должен возглавить нынешний главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный.

Стоит отметить, что с первого места в элиту украинского футбола вернулся мариупольский "Ильичевец".