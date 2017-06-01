Премьер-лига: результаты матчей 32-го тура, видео голов, итоговая таблица

Завершился сезон УПЛ.

"Шахтер" не сумел переиграть "Александрию" ФК Шахтер

В рамках 32-го туратрадиционно было сыграно шесть матчей, в которых команды забили 11 голов.

В последнем туре УПЛ открытым оставался лишь один вопрос, кто получит последнюю путевку в еврокубки? Этой командой стала "Александрия", которая сыграла вничью с "Шахтером" и опередила одесский "Черноморец".

Еще одним значимым событием тура стала игра в Днепре, в которой арбитр встречи отменил матч "Днепр" – "Волынь" из-за взрывов пиротехники на поле. Таким образом, днепровские фанаты попрощались с УПЛ.

Результаты матчей

"Днепр" – "Волынь" – 1:0 (прерван)

Гол: Довбик, 32

"Карпаты" – "Звезда" – 2:1

Голы: Нестеров, 22, Матвиенко, 68 – Прядун, 11

"Сталь" – "Ворскла" – 0:0

"Александрия" – "Шахтер" - 1:1

Голы: Старенький, 23 – Борячук, 19

"Динамо" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андриевский, 53 (с пенальти)

"Заря" – "Олимпик" - 2:0

Голы: Соболь, 27, Петряк, 80

Итоговая турнирная таблица