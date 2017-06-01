Премьер-лига: результаты матчей 32-го тура, видео голов, итоговая таблица

Завершился сезон УПЛ.
В последнем туре УПЛ открытым оставался лишь один вопрос, кто получит последнюю путевку в еврокубки? Этой командой стала "Александрия", которая сыграла вничью с "Шахтером" и опередила одесский "Черноморец".
Еще одним значимым событием тура стала игра в Днепре, в которой арбитр встречи отменил матч "Днепр" – "Волынь" из-за взрывов пиротехники на поле. Таким образом, днепровские фанаты попрощались с УПЛ.
Результаты матчей
"Днепр" – "Волынь" – 1:0 (прерван)
Гол: Довбик, 32
"Карпаты" – "Звезда" – 2:1
Голы: Нестеров, 22, Матвиенко, 68 – Прядун, 11
"Сталь" – "Ворскла" – 0:0
"Александрия" – "Шахтер" - 1:1
Голы: Старенький, 23 – Борячук, 19
"Динамо" – "Черноморец" – 2:1
Голы: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 - Андриевский, 53 (с пенальти)
"Заря" – "Олимпик" - 2:0
Голы: Соболь, 27, Петряк, 80
Итоговая турнирная таблицаZN.UA