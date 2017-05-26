Премьер-лига: "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью, "Заря" переиграла "Черноморец"

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Определился бронзовый призер УПЛ.

"Заря" стала бронзовым призером УПЛ ФК Заря

Сегодня, 26 мая, состоялись матчи 31-го тура, в которых играли "Олимпик" и "Александрия", а также "Черноморец" и "Заря".

В матче в Киеве "Олимпик" принимал "Александрию". Донецкому клубу нужно было сыграть вничью, чтобы гарантировать себе путевку в еврокубки.

С этим заданием подопечные Санжара справились, тем самым пробившись впервые в своей истории в Лигу Европы.

"Олимпик" – "Александрия" - 0:0

"Олимпик": Махарадзе, Шестаков, Гришко, Иллой-Айет, Федорив, Брикнер, Богданов, Сергийчук, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Моха (Немчанинов, 90), Гринь (Матяж, 79)

"Александрия": Леванидов, Чеботаев, Басов, Симинин, Цуриков, Грицук, Запорожан, Огиря, Полярус, Пономарь, Кулиш

Предупреждения: Поступаленко - Кулиш, Цуриков, Чеботаев

В Одессе определился бронзовый призер УПЛ. Им впервые в истории стала луганская "Заря". Команде Вернидуба в матче против "Черноморца достаточно было и ничьей, однако благодаря голу на 14-й секунде луганчане одержали минимальную победу.

"Черноморец" – "Заря" - 0:1

Гол: Паулиньо, 1

"Черноморец": Безрук, Данченко, Азацкий, Аблитаров, Третьяков, Ковалец, Андриевский, Коркишко, Хобленко (Мусолитин, 74), Кабаев, Барилко (Машнин, 46)

"Заря": Шевченко, Гордиенко, Пилявский, Чечер, Опанасенко, Гречишкин, Харатин (Любенович, 70), Паулиньо, Липартия (Соболь, 66), Петряк, Бонавентуре (Калитвинцев, 46)

Предупреждения: Ковалец, Андриевский, Коркишко, Третьяков - Харатин, Бонавентуре, Опанасенко, Чечер

Удаление: Ковалец, 43 (вторая желтая карточка)

Отметим, что в матче "Шахтера" и "Динамо" сильнее оказался киевский клуб, победив дончан со счетом 3:2.