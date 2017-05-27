Премьер-лига: "Днепр" проиграл "Ворскле" и вылетел из УПЛ

Состоялись заключительные матчи 31-го тура УПЛ.
В Полтаве определилась вторая команда, которая покинула УПЛ. Днепровский "Днепр" минимально уступил "Ворскле", тем самым потерял все шансы на сохранение прописки в украинской Премьер-лиге.
"Ворскла" - "Днепр" - 1:0
Гол: Шарпар, 49
"Ворскла": Шуст, Сапай, Чижов, Даллку, Пердута, Кравченко, Чеснаков (Ткачук, 79), Одарюк (Мякушко, 76), Шарпар, Ребенок, Хлебас (Загорулько, 70)
"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Полевой, Вакулко, Кочергин, Нагиев (Когут, 81), Чеберко, Лунев (Баланюк, 46), Довбик (Ротань, 64)
Предупреждения: Чижов, Кравченко – Ротань
В Кропивницком прошел матч, не имеющий никакого значения для ситуации в турнирной таблице. Поединок проходил в равной борьбе, но в концовке удача улыбнулась гостям, которые сумели забить мяч и вырвать победу.
"Звезда" – "Сталь" - 0:1
Голы: Васин, 78
"Звезда": Паст, Перейра, Кучеренко, Фатеев, Полегенько, Прядун (Щедрый, 73), Драченко, Загальский (Дрышлюк, 81), Збунь, Ситало, Эсеола
"Сталь": Панькив, Климчук (Пашаев, 80), Стаменкович, Кравченко, Леандро, Каленчук, Карасюк, Задерака, Э. Малакян (Деул, 65), Карикари (Васин, 64), Дебелко
Предупреждения: Збунь, Перейра - Климчук, Задерака, Каленчук, Стаменкович
Перед игрой с "Волынью" "Карпаты" еще не гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон, поэтому с первых минут пошли в атаку. Сумев забить в концовке первого тайма победный гол, и узнав, что в Полтаве "Днепр" уступил "Ворскле" львовский клуб остался на следующий сезон в украинской Премьер-лиге.
"Волынь" – "Карпаты" - 0:1
Гол: Гуцуляк, 38
"Волынь": Марчук, Мелинишин, Марушка, Р.Никитюк (Тракало, 67), Шаповал, Трикош (А.Никитюк, 46), Ляшенко, Чепелюк, Романюк, Тетеренко, Дмитриенко (Бабяк, 86)
"Карпаты": Боровик, Дитятьев, Нестеров, Лобай (Чачуа, 24), Мирошниченко, Голодюк, Вербный, Матвиенко, Гуцуляк (Грисьо, 73), Ксенз (Завийский, 90+2), Худобяк
Предупреждения: Марчук, Мелинишин - Худобяк, Вербный, Чачуа, Голодюк
Накануне киевское "Динамо" в Харькове обыграло "Шахтер" со счетом 3:2.ZN.UA