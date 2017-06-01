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Определились возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

1 июня в 17:02

Киевский клуб начнет турнир с третьей квалификации.

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"Динамо" начнет квалификацию с 3-го раунда
ФК Динамо
Стали известны все соперники, которые могут выпасть "Динамо" в 3-м и плей-офф раундах квалификации Лиги чемпионов-2017/18.

У "Динамо" самый высокий коэффициент из клубов, которые будут играть в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, поэтому киевляне стали сеянными, вместе с "Аяксом", чешской "Викторией", ЦСКА и "Брюгге".

Таким образом, в соперники "Динамо" могут попасться греческий АЕК, румынский "Стяуа", французская "Ницца", турецкий "Башакшехир" и швейцарский "Янг Бойз".

Если "Динамо" пройдет в плей-офф раунд Лиги чемпионов, то снова будет сеянным. Это значит, что "Динамо" точно не сыграет с "Севильей", "Наполи", "Ливерпулем" и "Аяксом". Потенциальные соперники "бело-синих": "Спортинг", "Хоффенхайм", "Виктория", "Брюгге".

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Ранее стало известно, что Сергей Ребров покинул пост наставника "Динамо".

По материалам: Sport Arena
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Тэги Динамо Лига чемпионов квалификация футбол
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