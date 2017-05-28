Михайленко не возглавит "Динамо"

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Наставник "Днепра" подчеркнул, что останется у руля своей команды.

Михайленко не покинет "Днепр" ФК Днепр

Главный тренер "Днепра"не возглавит киевское "Динамо" в межсезонье. Об этом заявил сам специалист.

"Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины, в результате чего появились слухи о том, что Сергей Ребров будет отправлен в отставку, а столичный гранд возглавит именно Михайленко.

Однако сам тренер днепрян исключил такой сценарий:

"Слухи про мой переход в "Динамо"? Это не соответствует действительности, я остаюсь в "Днепре".

Напомним, "Днепр" за тур до финиша чемпионата потерял шансы сохранить прописку в элите украинского футбола.