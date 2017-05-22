"Динамо" может возглавить Михайленко - СМИ

Тренер "Днепра" считается одним из главных кандидатов на пост наставника киевлян.

Михайленко создал хорошую команду в Днепре ФК Днепр

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко может возглавить киевское "Динамо", если столичный гранд покинет Сергей Ребров. Об этом сообщает "Динамомания".

"Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины. Клуб в год своего 90-летия остался без трофеев.

Президент киевлян Игорь Суркис заявил, что проведет встречу с Сергеем Ребровым относительно его будущего в ближайшие дни. Контракт главного тренера истекает уже 30 мая.

Стоит отметить, что под руководством Дмитрия Михайленко "Днепр", который в текущем сезоне составлен из молодых игроков, набрал 37 очков, однако с клуба были сняты 15 пунктов за долги.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проведет первый матч нового сезона без зрителей.