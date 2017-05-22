Топ Новости
<
>

"Динамо" может возглавить Михайленко - СМИ

22 мая в 14:56

Тренер "Днепра" считается одним из главных кандидатов на пост наставника киевлян.

123
Михайленко создал хорошую команду в Днепре
ФК Днепр
Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко может возглавить киевское "Динамо", если столичный гранд покинет Сергей Ребров. Об этом сообщает "Динамомания".

"Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины. Клуб в год своего 90-летия остался без трофеев.

Президент киевлян Игорь Суркис заявил, что проведет встречу с Сергеем Ребровым относительно его будущего в ближайшие дни. Контракт главного тренера истекает уже 30 мая.

Стоит отметить, что под руководством Дмитрия Михайленко "Днепр", который в текущем сезоне составлен из молодых игроков, набрал 37 очков, однако с клуба были сняты 15 пунктов за долги.

Читайте также: Премьер-лига: "Динамо" проиграло третий матч подряд, ничья "Александрии" и "Черноморца"

Ранее сообщалось, что "Динамо" проведет первый матч нового сезона без зрителей.

По материалам: Динамомания
Читайте также
Тэги Днепр футбол Михайленко Ребров
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...