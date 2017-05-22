"Динамо" проведет первый матч нового сезона без зрителей - СМИ

Киевляне будут отбывать наказание за поведение болельщиков.

"Динамо" будет наказано за провокационное выступление ультрас ultras.org.ua

Киевское "Динамо" будет наказано за поведение зрителей в матче с донецким "Шахтером" в 26-м туре Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Дмитрий Ильченко.

"Первый домашний матч нового сезона киевское "Динамо" проведет без зрителей", - написал Ильченко.

Стоит отметить, что во время поединка с "Шахтером" 21 апреля фанаты киевлян устроили перфоманс "Біла шиза", а на трибунах были замечены наряды Ку-Клукс-клана и маски со свастикой. Ситуация обеспокоила даже Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что до 30 мая будет решена судьба главного тренера команды Сергея Реброва.