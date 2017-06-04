Мадридский "Реал" установил рекорд Лиги чемпионов

Испанский клуб в очередной раз вошел в истории еврокубков.
"Реал" этой победой сумел добиться нескольких уникальных достижений. Так, мадридцы по итогам минувшего сезона забили в каждом поединке, в котором выходили на поле. В последний раз подопечные Зинедина Зидана оставались без гола в полуфинальном матче ЛЧ против Манчестер Сити (0:0) сезона 2015/16.
Кроме того, впервые за 59 лет "Реал" выиграл в одном сезоне и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, оформив золотой дубль. В прошлом подобное удавалось "сливочным" лишь дважды - в сезонах 1956/57 и 1957/58.
Также "Реалу" покорился рекорд Лиги чемпионов. Испанский гранд стал первой командой, которая выиграла турнир в двух сезонах подряд. При этом речь идет именно о Лиге чемпионов, которая была создана в 1992 году, заменив Кубок европейских чемпионов.
Стоит отметить, что 8 августа в Скопье (Македония) "Реал" сразится за Суперкубок УЕФА с английским "Манчестер Юнайтед", которому удалось выиграть Лигу Европы.ZN.UA