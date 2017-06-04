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Мадридский "Реал" установил рекорд Лиги чемпионов

4 июня в 10:21

Испанский клуб в очередной раз вошел в истории еврокубков.

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"Реал" в очередной раз вошел в историю европейского футбола
twitter.com/ChampionsLeague
Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Мадридцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.

"Реал" этой победой сумел добиться нескольких уникальных достижений. Так, мадридцы по итогам минувшего сезона забили в каждом поединке, в котором выходили на поле. В последний раз подопечные Зинедина Зидана оставались без гола в полуфинальном матче ЛЧ против Манчестер Сити (0:0) сезона 2015/16.

Кроме того, впервые за 59 лет "Реал" выиграл в одном сезоне и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, оформив золотой дубль. В прошлом подобное удавалось "сливочным" лишь дважды - в сезонах 1956/57 и 1957/58.

Также "Реалу" покорился рекорд Лиги чемпионов. Испанский гранд стал первой командой, которая выиграла турнир в двух сезонах подряд. При этом речь идет именно о Лиге чемпионов, которая была создана в 1992 году, заменив Кубок европейских чемпионов.

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Стоит отметить, что 8 августа в Скопье (Македония) "Реал" сразится за Суперкубок УЕФА с английским "Манчестер Юнайтед", которому удалось выиграть Лигу Европы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Лига чемпионов Реал Ювентус
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