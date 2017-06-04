Мадридский "Реал" установил рекорд Лиги чемпионов

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Испанский клуб в очередной раз вошел в истории еврокубков.

"Реал" в очередной раз вошел в историю европейского футбола twitter.com/ChampionsLeague

Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались. Мадридцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.

"Реал" этой победой сумел добиться нескольких уникальных достижений. Так, мадридцы по итогам минувшего сезона забили в каждом поединке, в котором выходили на поле. В последний раз подопечные Зинедина Зидана оставались без гола в полуфинальном матче ЛЧ против Манчестер Сити (0:0) сезона 2015/16.

Кроме того, впервые за 59 лет "Реал" выиграл в одном сезоне и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, оформив золотой дубль. В прошлом подобное удавалось "сливочным" лишь дважды - в сезонах 1956/57 и 1957/58.

Также "Реалу" покорился рекорд Лиги чемпионов. Испанский гранд стал первой командой, которая выиграла турнир в двух сезонах подряд. При этом речь идет именно о Лиге чемпионов, которая была создана в 1992 году, заменив Кубок европейских чемпионов.

Стоит отметить, что 8 августа в Скопье (Македония) "Реал" сразится за Суперкубок УЕФА с английским "Манчестер Юнайтед", которому удалось выиграть Лигу Европы.