Игроки "Реала" составили большинство в символической сборной Лиги чемпионов

Большинство игроков представляют чемпионат Испании.

Названы главные звезды минувшего розыгрыша турнира twitter.com/ChampionsLeague

УЕФА составил символическую сборную лучших игроков в завершившемся розыгрыше

В команду попали восемь футболистов "Реала". а также по три игрока "Ювентуса" и "Атлетико". Также в сборной нашлось место двум игрокам "Монако", а также по одному - из "Баварии" и "Барселоны".

Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Ян Облак ("Атлетико").

Защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Марсело (все - "Реал"), Диего Годин ("Атлетико").

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все - "Реал"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Тьемуэ Бакайоко ("Монако").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, в финале турнира встречались туринский "Ювентус" и мадридский "Реал" - победу со счетом 4:1 праздновал испанский клуб.